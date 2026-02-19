Times: Великобритания запретила Трампу использовать свои базы для ударов по Ирану

По информации издания Times, Великобритания запретила Трампу использовать военную базу на "острове бомбардировщиков" для ударов по Ирану, считая, что это нарушает нормы международного права.

По версии издания, именно это нежелание Великобритании, чтобы США использовали авиабазы на острове Диего-Гарсия и в графстве Глостершир в Англии, привело к тому, что Трамп пересмотрел свое отношение к передаче архипелага Чагос Маврикию.

Накануне Трамп в социальной сети Truth Social назвал большой ошибкой передать Маврикию архипелаг Чагос, а остров Диего-Гарсия, на котором находится авиабаза, арендовать. Обращаясь к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, он заявил, что нельзя терять контроль над стратегически важным островом.

При этом президент отметил, что база на острове Диего-Гарсия может потребоваться во время удара по Ирану для защиты союзников США. "Если Иран решит не заключать сделку, Соединенным Штатам может потребоваться использовать базу на острове Диего-Гарсия и авиабазу в Фэйрфорде, чтобы не допустить потенциальной атаки со стороны крайне нестабильного и опасного режима. Атаку, которая может быть направлена против Великобритании, а также других дружественных стран", – написал Трамп.