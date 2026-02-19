x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В больнице скончался 19-летний обладатель паспорта США, раненый в деревне Михмас

Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 19 февраля 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 18:18
В больнице скончался 19-летний обладатель паспорта США, раненый в деревне Михмас
Соцсети

В четверг, 19 февраля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что ночью в больнице скончался 19-летний Мухаммад Джамаль абу-Сиям, обладатель палестинского и американского паспортов. Палестинская сторона утверждает, что юноша был смертельно ранен израильскими экстремистами во время столкновений в Михмасе, к северу от Иерусалима.

Агентство АР обратилось в посольство США в Иерусалиме за комментариями, но ответа не получило.

Днем ранее палестинские СМИ сообщили о нападении на арабскую деревню Михмас группы израильтян. Сообщалось, что израильтяне были вооружены, они ранили пятерых местных жителей и угнали несколько десятков овец.

Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa писало, что нападавших сопровождали израильские военные. Израильская сторона пока не прокомментировала произошедшее.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2026

Палестинские источники сообщают о нападении на арабскую деревню Михмас