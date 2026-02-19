ЦАХАЛ опубликовал видео задержания двух террористов в районе Шхема

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео с нательных камер бойцов подразделения "Дувдеван", участвовавших в операции по задержанию двух террористов в районе Шхема.

Задержания были осуществлены в двух деревнях, находящихся в зоне ответственности бригады "Шомрон". Один из задержанных боевиков в прошлом состоял в группировке "Львиное логово". При обыске было изъято оружие и боеприпасы. Другой боевик занимался изготовлением взрывных устройств и планировал террористические атаки на силы ЦАХАЛа и против граждан Израиля.

В сообщении отмечается, что антитеррористическая операция в районе Шхема завершена.