19 февраля 2026
последняя новость: 21:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 февраля 2026
19 февраля 2026
последняя новость: 21:55
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео задержания двух террористов в районе Шхема

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 19 февраля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 20:40
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео с нательных камер бойцов подразделения "Дувдеван", участвовавших в операции по задержанию двух террористов в районе Шхема.

Задержания были осуществлены в двух деревнях, находящихся в зоне ответственности бригады "Шомрон". Один из задержанных боевиков в прошлом состоял в группировке "Львиное логово". При обыске было изъято оружие и боеприпасы. Другой боевик занимался изготовлением взрывных устройств и планировал террористические атаки на силы ЦАХАЛа и против граждан Израиля.

В сообщении отмечается, что антитеррористическая операция в районе Шхема завершена.

Израиль
