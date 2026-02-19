x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 23:27
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США не выдали визы членам белорусской делегации для участия в "Совете мира"

США
Газа
Беларусь
время публикации: 19 февраля 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 22:05
США не выдали визы членам белорусской делегации для участия в "Совете мира"
AP Photo/Mark Schiefelbein

США не выдали визы членам делегации Беларуси для участия в заседании "Совета мира". В пресс-службе МИД Беларуси сообщили ТАСС, что в визах было отказано, несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур.

Беларусь на этом форуме должен был представлять министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании "Совета мира" от президента США было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни", – заявил представитель МИДа ТАСС.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2026

В Вашингтоне проходит первое заседание "Совета мира", Трамп предоставил Ирану десять дней
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2026

Лукашенко не будет участвовать в первом заседании "Совета мира" по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

Лукашенко принял предложение Трампа войти в "Совет мира"