США не выдали визы членам белорусской делегации для участия в "Совете мира"

США не выдали визы членам делегации Беларуси для участия в заседании "Совета мира". В пресс-службе МИД Беларуси сообщили ТАСС, что в визах было отказано, несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур.

Беларусь на этом форуме должен был представлять министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании "Совета мира" от президента США было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни", – заявил представитель МИДа ТАСС.