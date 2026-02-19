x
19 февраля 2026
Израиль

"Кан-11": в Израиле готовятся к тому, что Иран может атаковать первым

США
Иран
Израиль
время публикации: 19 февраля 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 21:16
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что в Израиле завершается подготовка к возможной операции США в Иране. В числе рассматриваемых сценариев – вариант, при котором Иран атакует первым.

Источники в системе безопасности Израиля сообщили новостной службе "Кан", что в случае нападения Ирана на Израиль в ответ на удар США Израиль ответит.

Телеканал "Кан-11" также передал, что Израиль готовится к возможным ракетным обстрелам, которые могут продолжаться несколько недель, и что, по оценкам военных, Иран сосредоточится на ударах по населенным пунктам, как это было во время операции "Народ как лев".

Кроме того, утром 19 февраля в Израиле приземлился самолет командования специальных операций США (SOCOM). Перед посадкой в аэропорту "Бен Гурион" он был заснят в небе над Тель-Авивом журналистом газеты "Гаарец" Ави Шарфом, который опубликовал фотографию в своем Х-блоге.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2026

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 февраля 2026

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 февраля 2026

// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 февраля 2026

