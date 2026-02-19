В соцсетях опубликована видеозапись "допроса" в аэропорту Израиля "антисемита года" Такера Карлсона

После того, как Такер Карлсон заявил, что во время посещения Израиля он был допрошен сотрудниками службы безопасности аэропорта "Бен-Гурион", в соцсети Х было опубликовано видео из аэропорта.

На этом видео Такер Карлсон выглядит довольным и даже фотографируется с сотрудником аэропорта.

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон прилетал на частном самолете в Израиль в среду, 18 февраля, чтобы взять интервью у посла США Майка Хакаби. Их встреча состоялась на территории аэропорта, после беседы обозреватель вылетел в Европу.

После визита Карлсон сообщил Daily Mail: "Люди, представившиеся охраной аэропорта, отобрали наши паспорта, отвели продюсера в боковую комнату и потребовали, чтобы мы рассказали, о чем говорили с послом". Посольство в США в Израиле опровергло эти утверждения.

Неправительственная организация StopAntisemitism присудила звание "антисемита 2025 года" консервативному политическому обозревателю Такеру Карлсону, обладающему значительным влиянием среди республиканцев. "Карлсон использует свою миллионную аудиторию для нормализации антисемитизма. Так, он использует антисемитские тропы для описания еврейского президента Украины Владимира Зеленского, распространяет антисемитские стереотипы, разжигая экстремизм", – отмечает организация.