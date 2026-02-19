x
19 февраля 2026
Экономика

Рабком ЦИМа ужесточает забастовочные санкции

Судоходство
Забастовка
время публикации: 19 февраля 2026 г., 21:44
AP Stephen B. Morton

Рабочий комитет израильской судоходной компании ЦИМ объявил об ужесточении забастовочных санкций на фоне отсутствия прогресса в переговорах с руководством в связи с планируемой сделкой по продаже компании иностранным структурам.

В частности, объем разрешенной сверхурочной деятельности будет немедленно сокращён на 50%, так что обслуживаться будут исключительно операции, критически необходимые для базового функционирования.

Кроме того, принято решение о немедленном запрете на доступ председателя совета директоров Яира Саруси на территорию предприятий компании.

Напомним, что компания, выставившая себя на продажу, договорилась о сделке с германской компанией Hapag-Lloyd и израильским инвестиционным фондом FIMI.

Экономика
