Рабком ЦИМа ужесточает забастовочные санкции

Рабочий комитет израильской судоходной компании ЦИМ объявил об ужесточении забастовочных санкций на фоне отсутствия прогресса в переговорах с руководством в связи с планируемой сделкой по продаже компании иностранным структурам.

В частности, объем разрешенной сверхурочной деятельности будет немедленно сокращён на 50%, так что обслуживаться будут исключительно операции, критически необходимые для базового функционирования.

Кроме того, принято решение о немедленном запрете на доступ председателя совета директоров Яира Саруси на территорию предприятий компании.

Напомним, что компания, выставившая себя на продажу, договорилась о сделке с германской компанией Hapag-Lloyd и израильским инвестиционным фондом FIMI.