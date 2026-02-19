x
19 февраля 2026
Израиль

Задержан один из хулиганов, перевернувших полицейскую машину в Бней-Браке во время беспорядков

Полиция
Бней-Брак
время публикации: 19 февраля 2026 г., 20:05
Задержан один из хулиганов, перевернувших полицейскую машину в Бней-Браке во время беспорядков
Oren Ziv/Flash90

Спустя четыре дня после массовых беспорядков в Бней-Браке задержан 19-летний житель Бейтар-Илита. В полиции считают, что он вместе с другими участниками беспорядков перевернул патрульную машину.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что задержанный подозревается в умышленном повреждении транспортного средства, в участии в массовом мероприятии, проведение которого было запрещено полицией, в преступном сговоре и создании помех для движения общественного транспорта.

В пятницу, 20 февраля, он будет доставлен в мировой суд в Тель-Авиве для продления срока задержания.

15 февраля в Бней-Браке подверглись нападению толпы две девушки-военнослужащие. До приезда полиции девушки были вынуждены прятаться в мусорном баке. Они были эвакуированы полицейскими. В ходе беспорядков ультраортодоксы сожгли полицейский мотоцикл и перевернули патрульный автомобиль.

Израиль
