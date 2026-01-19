Полиция вновь допросит Йонатана Уриха

Полиция допросит Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как сообщает "Кешет", допрос будет касаться "ночной встречи" между бывшим советником премьер-министра Эли Фельдштейном и бывшим главой администрации премьер-министра Цахи Браверманом.

Об этой встрече Фельдштейн рассказал в интервью "Кан 11". По его словам, в ходе встречи Браверман сообщил Фельдштейну, что в отношении него ведется расследование. Как позднее оказалось, речь шла о расследовании подозрений в передаче секретного документа германскому изданию Bild. Браверман также предложил Фельдштейну "погасить" это дело.

Полиция продолжает расследование по поводу источника, предоставившего Браверману информацию о расследовании. Сам Браверман подозревается в создании помех ходу следствия.