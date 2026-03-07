Тревога по поводу старения может ускорить процесс старения

Исследование специалистов из Нью-Йоркского университета показало, что тревога, связанная со старением – особенно страх ухудшения здоровья – может отражаться на клеточном уровне и быть связана с более быстрым биологическим старением у женщин. Полученные данные указывают на то, что субъективные переживания способны влиять на объективные маркеры старения. По словам ученых, тревога из-за возраста – это не только психологическое состояние: она может оставлять физиологический след и иметь реальные последствия для здоровья.

Многие люди переживают из-за возрастных изменений, опасаясь физической слабости, болезней и утраты самостоятельности. Кроме того, предыдущие исследования показывают, что хронический стресс способен ускорять процессы биологического старения через эпигенетические механизмы – то есть изменения в активности генов без изменения самой ДНК. По словам исследователей, хотя ранее уже было показано, что тревожность, депрессия и общее психическое состояние связаны с физическим здоровьем, влияние именно страха перед старением на сам процесс старения изучалось недостаточно.

Женщины могут быть особенно уязвимы к таким переживаниям из-за общественных установок, подчёркивающих ценность молодости и внешней привлекательности, а также из-за опасений, связанных со снижением фертильности. Кроме того, в среднем возрасте многие из них совмещают несколько обязанностей, в том числе заботу о пожилых родителях. Наблюдая за их болезнями и возрастными изменениями, женщины могут проецировать эти страхи на себя. Чтобы изучить возможную связь между тревогой о возрасте и биологическим старением, ученые проанализировали данные 726 участниц проекта MIDUS ("Жизнь в среднем возрасте в США"). Женщин спрашивали, насколько сильно они переживают из-за потери привлекательности, ухудшения здоровья и невозможности иметь детей с возрастом.

Участницам также провели анализ крови и оценили биологический возраст с помощью двух "эпигенетических часов": DunedinPACE, измеряющих скорость старения, и GrimAge2, отражающих накопленные биологические повреждения. Выяснилось, что более выраженная тревога о старении связана с ускорением эпигенетического старения по шкале DunedinPACE. Такие изменения могут повышать риск возрастных заболеваний и способствовать физическому упадку. Самая сильная связь обнаружилась между ускоренным старением и страхом ухудшения здоровья. При этом переживания из-за внешности или снижения фертильности статистически значимой связи не показали. Исследователи предполагают, что тревога о здоровье обычно более устойчива и длительна, тогда как беспокойство о внешности и репродуктивных возможностях со временем может ослабевать.

Авторы подчеркивают, что психическое и физическое здоровье тесно взаимосвязаны, хотя их часто рассматривают отдельно. В то же время исследование фиксирует данные в один конкретный момент и не исключает влияние других факторов. Например, вредные привычки, к которым люди прибегают для снижения тревоги, могут частично объяснять выявленную связь. Когда ученые учли такие переменные, как курение и употребление алкоголя, зависимость между тревогой о старении и эпигенетическими изменениями ослабла и перестала быть статистически значимой.