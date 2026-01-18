x
Израиль

Полиция подала апелляцию на отмену ограничений для Бравермана и Уриха

время публикации: 18 января 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 12:27
Полиция подала апелляцию на отмену ограничений для Бравермана и Уриха
Chaim Goldberg/Flash90; Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция подала апелляцию на решение мирового суда отменить запрет Цахи Браверману и Йонатану Уриху посещать канцелярию премьер-министра.

Напомним, что речь идет о бывшем главе аппарата премьер-министра и советнике главы правительства. Они подозреваются в причастности к передаче секретного документа изданию Bild, а также в создании помех ходу следствия.

По поводу Бравермана полиция утверждает, что решение отменить запрет на посещение им канцелярии главы правительства "является грубой ошибкой, игнорирующей опасность создания новых помех ходу следствия". Напомним, что Браверман подозревается в незаконном разглашении факта следствия по делу утечки секретного документа изданию Bild. По утверждению Эли Фельдштейна в интервью "Кан 11", он узнал от Бравермана о факте расследования, проводимого полицией.

В отношении Уриха полиция утверждает, что его переписка с Фельдштейном после публикации документа в издании Bild свидетельствует о том, что Урих был полностью в курсе того факта, что документ был передан и опубликован.

18 января полиция приняла решение повторно допросить Фельдштейна по делам Бравермана и Уриха.

