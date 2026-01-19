Коалиция рассматривает законопроект о расследовании событий 7 октября

Комиссия Кнессета по законодательству приступила к рассмотрению законопроекта о создании паритетной комиссии по расследованию событий 7 октября.

Как сообщалось ранее, депутаты от оппозиции отказываются принимать участие в рассмотрении законопроекта в знак протеста против того, что речь идет не о государственной следственной комиссии, формирование которой главой Верховного суда предусмотрено законом. "Мы не будем участвовать в циничной попытке создать политическую комиссию, цель которой одна: снять ответственность с правительства 7 октября за его провалы и за личный провал Нетаниягу", – заявили представители оппозиции.

Рассмотрение законопроекта проходит, несмотря на то, что министерская комиссия во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу до сих пор не представила свои предложения по поводу полномочий этой комиссии.

Согласно тексту законопроекта, спикер Кнессета проведет консультации с представителями коалиции и оппозиции, после чего представит на утверждение пленарного заседания Кнессета предлагаемый состав комиссии. Для его утверждения необходимо большинство в 80 голосов. Если такого большинства не будет собрано, то глава коалиции предложит своих кандидатов, а глава оппозиции – своих.

Если одна из сторон откажется принимать участие в формировании комиссии, эту функцию выполнит спикер Кнессета.

Тот факт, что спикер Кнессета, представляющий коалицию, имеет "последнее слово" при формировании состава комиссии по мнению многих является доказательством того, что комиссия не является на самом деле паритетной. В коалиции заявляют, что комиссия, сформированная главой Верховного суда, будет носить предвзятый характер и заранее очевидно, что возложит всю ответственность за провалы 7 октября на политическое руководство и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.