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Израиль

Внимание, розыск: пропала 46-летняя Инна Романова из Холона

Полиция
Розыск
Холон
время публикации: 19 июля 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 18:18
Внимание, розыск: пропала 46-летняя Инна Романова из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей женщины. Пропала 46-летняя Инна Романова из Холона, в последний раз ее видели в субботу 18 июля около четырех часов утра на улице Вольфсон, и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, карие глаза, шатенка.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Холона по телефону 03-5027911.

Израиль
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