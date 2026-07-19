Внимание, розыск: пропала 46-летняя Инна Романова из Холона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей женщины. Пропала 46-летняя Инна Романова из Холона, в последний раз ее видели в субботу 18 июля около четырех часов утра на улице Вольфсон, и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, карие глаза, шатенка.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Холона по телефону 03-5027911.