В Городе Давида обнаружены обгоревшие деревянные балки времен разрушения Первого храма

Во время раскопок в Городе Давида в Иерусалиме археологи обнаружили массивные обгоревшие деревянные балки, относящиеся к разрушению Первого храма в 586 году до нашей эры. Находка была сделана на раскопках парковки Гивати, которые проводят Управление древностей Израиля и Тель-Авивский университет.

По словам руководителя раскопок Эфрат Боцер, балки, вероятно, служили перекрытием внутреннего двора здания периода Первого храма и рухнули на пол во время сильного пожара. Исследователи предполагают, что расплавившаяся штукатурка со стен накрыла обугленную древесину и тем самым помогла ей сохраниться на протяжении примерно 2600 лет.

Доктор Йохана Регев из Управления древностей отметила, что в Израиле крайне редко находят древесину такого "возраста" с большим количеством годичных колец. По ее словам, такие образцы имеют значительный исследовательский потенциал и могут позволить датировать археологический слой с точностью до примерно десяти лет, тогда как обычно речь идет о диапазоне в сотни лет.

Руководители раскопок доктор Ифтах Шалев и профессор Юваль Гадот считают, что находка свидетельствует о масштабах разрушения Иерусалима: крупное здание было намеренно подожжено и обрушилось почти одновременно. В персидский период жители перекрыли вход в разрушенную часть комплекса, но продолжили жить рядом, оставив руины как своеобразное место памяти о катастрофе.