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Израиль

Бывший командир бригады "Цанханим" Ами Битон уходит из ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
время публикации: 20 июля 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 09:13
Бывший командир бригады "Цанханим" Ами Битон уходит из ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бывший командир десантной бригады "Цанханим" полковник Ами Битон решил завершить службу в ЦАХАЛе, не получив назначения на должность командира дивизии, сообщает i24NEWS. В сообщении отмечается, что это первый примерно за 50 лет случай, когда командир бригады "Цанханим" уходит из армии, не получив дальнейшего повышения.

Решение принято на фоне претензий к поведению Битона во время войны "Железные мечи". Проведенная в ЦАХАЛе проверка подтвердила, что он допускал неуважительное отношение к подчиненным и дискриминацию некоторых офицеров, в результате чего они чувствовали себя униженными. При этом наиболее серьезные обвинения, касавшиеся необоснованного риска для военнослужащих и возможных нарушений при проведении оперативных расследований, подтверждены не были. В декабре 2024 года Битону был объявлен командный выговор.

Несмотря на выговор, в марте 2025 года начальник генштаба Эяль Замир решил направить Битона на учебу в рамках подготовки к возможному назначению командиром дивизии. Однако позднее полковник не был выбран ни на одну из должностей, предполагавших повышение, а теперь, по информации i24NEWS, решил покинуть армию.

Ранее Битон командовал подразделением "Дувдеван", мультидоменным подразделением "Рефаим", северной территориальной бригадой дивизии Газы и бригадой "Цанханим". В мае 2025 года, передавая командование бригадой, он извинился перед теми, кто мог почувствовать себя задетым его поведением.

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