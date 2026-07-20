Из-за перегрузки электросети в Израиле приостановлено подключение новых дата-центров

Управление электроэнергетики Израиля на 140 дней приостановило рассмотрение новых заявок на подключение дата-центров к национальной электросети, пишет "Глобс". Решение принято после резкого роста спроса: суммарная мощность заявленных проектов достигла 27 тысяч мегаватт – примерно втрое больше среднего потребления электроэнергии во всей стране.

К настоящему времени энергосистема уже обязалась обеспечить дата-центрам около 1500 мегаватт мощности. Если все эти проекты будут реализованы, к началу следующего десятилетия на них придется около 10% потребления электроэнергии в Израиле. По оценке регулятора, это выведет страну в число мировых лидеров по концентрации дата-центров.

В Управлении электроэнергетики пояснили, что временная заморозка необходима для пересмотра правил и оценки реальных возможностей сети. В противном случае регулятору пришлось бы отклонить практически все новые заявки.

Решение ставит под вопрос планы правительства ускорить развитие этой отрасли. Председатель Национального экономического совета Ави Симхон продвигает законопроект, который должен признать дата-центры объектами национальной инфраструктуры и упростить их планирование.

Однако, как отмечает "Глобс", перегруженная электросеть, страдавшая от многолетнего недостатка инвестиций, может оказаться не готова к масштабному притоку новых проектов.