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ВСУ: ночью сбиты 81 из 94 БПЛА. МО РФ: сбит 381 БПЛА. Удары по Wildberries и нефтебазе в Подмосковье

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 20 июля 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 09:08
ВСУ: ночью перехвачены 81 из 94 БПЛА. МО РФ: сбиты 140 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 авиационные ракеты Х-59/69 и 94 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 81 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания одной ракеты и 9 ударных БПЛА в 9 локациях. Причинен ущерб в Черниговской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 381 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Были атакованы нефтебаза в Подольске Московской области, а также три крупных сортировочных терминала Wildberries в Подмосковье, в том числе в Подольске.

Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Мир
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