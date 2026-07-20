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Израиль

Сотрудники Налогового управления подозреваются во взятках и содействии "возвратам" на 80 млн шекелей

Налоги
Полиция
Расследование
время публикации: 20 июля 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 08:28
Сотрудники Налогового управления подозреваются во взятках и содействии "возвратам" на 80 млн шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля задержала нескольких нынешних и бывших сотрудников Налогового управления по подозрению в получении взяток. Еще несколько человек были доставлены на допрос.

По версии следствия, подозреваемые на протяжении нескольких лет использовали служебное положение, чтобы за вознаграждение содействовать подаче фиктивных заявлений на возврат налогов. Общая сумма таких возвратов оценивается примерно в 80 млн шекелей.

Несколько задержанных будут доставлены в мировой суд Рамле для продления ареста.

Израиль
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