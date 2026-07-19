На Кинерете откроют еще один временный раздельный пляж

МВД и Союз городов Кинерета сообщили о завершении подготовки к открытию временного пляжа с раздельным купанием для женщин и мужчин на пляже Голан (участок №13). Вход будет осуществляться через парковку пляжа Дугит, общую с пляжем Голан.

Пляж будет работать в период летних каникул в религиозных учебных заведений ("бейн а-зманим") – он откроется в пятницу 24 июля и будет работать до 14 августа. После завершения сезона с 16 по 20 августа пляж будет закрыт для для демонтажа временной инфраструктуры.

Проект реализуется уже седьмой год при финансировании министерства внутренних дел и предназначен для религиозных и ультраортодоксальных отдыхающих, а также всех желающих пользоваться пляжем с раздельным купанием. Новый пляж дополнит уже действующие круглый год раздельные пляжи Кинар и пляж в Тверии.

В Союзе городов Кинерета также напомнили, что все пляжи объединения являются "тихими пляжами", где запрещено включать музыку и использовать звукоусиливающую аппаратуру.