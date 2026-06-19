Четыре члена одной семьи задержаны в ходе следствия по делу о сети педофилов

Полиция задержала четырех членов одной семьи, проживающих в центральном регионе, по подозрению в совершении развратных действий и издевательствах над несовершеннолетним, а также в создании и распространении порнографических материалов.

Задержания прошли в рамках расследования сети педофилов, которое ведет 105-е подразделение "ЛАХАВ 433".

По данным полиции, в ходе расследования был выявлен факт причинения вреда несовершеннолетнему.

Мировой суд в Петах-Тикве освободил одного подозреваемого под залог, продлил срок содержания под стражей еще одной подозреваемой до понедельника, а две другие подозреваемые были отправлены под домашний арест. Полиция подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения.