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Израиль

Четыре члена одной семьи задержаны в ходе следствия по делу о сети педофилов

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 19 июня 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 18:51
Четыре члена одной семьи задержаны в ходе следствия по делу о сети педофилов
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция задержала четырех членов одной семьи, проживающих в центральном регионе, по подозрению в совершении развратных действий и издевательствах над несовершеннолетним, а также в создании и распространении порнографических материалов.

Задержания прошли в рамках расследования сети педофилов, которое ведет 105-е подразделение "ЛАХАВ 433".

По данным полиции, в ходе расследования был выявлен факт причинения вреда несовершеннолетнему.

Мировой суд в Петах-Тикве освободил одного подозреваемого под залог, продлил срок содержания под стражей еще одной подозреваемой до понедельника, а две другие подозреваемые были отправлены под домашний арест. Полиция подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения.

Израиль
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