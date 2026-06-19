Легендарный "усатый старшина" Эхуд Банай скончался в возрасте 76 лет

В возрасте 76 лет скончался отставной старший прапорщик ЦАХАЛа Эхуд Банай, который был одной из самых узнаваемых фигур в истории ЦАХАЛа и более трех десятилетий отвечал за подготовку новобранцев и дисциплину в бригаде "Нахаль".

Он отвечал за дисциплину на базе "Махане-80", и через его плац прошли сотни тысяч солдат, в том числе будущие начальники Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц, Герци А-Леви и Моше (Буги) Яалон.

Как отмечает "Сругим", суровый внешний вид, знаменитые огромные белые усы и громкий командный голос сделали Баная настоящей легендой армейской службы. При этом многие вспоминают его как строгого, но заботливого командира.

После завершения военной карьеры Банай продолжил общественную деятельность. Он служил добровольцем в гражданской гвардии и полиции Северного округа, участвовал в создании теплиц для эвакуированных жителей Гуш-Катифа в поселке Ганей-Таль.

В 2023 году, в возрасте 73 лет, он вновь прибыл на резервистскую службу, отправившись на юг страны для поддержки военнослужащих и жителей приграничных районов во время войны "Железные мечи".

Широкой публике Банай был известен и благодаря телевидению. В 1985 году он снялся в фильме "Банот", в 2001 году участвовал в документальном сериале "Йерукот", а наибольшую известность получил как старшина по дисциплине в трех сезонах реалити-шоу "а-Йехида", выходившего на канале HOT.

Кроме того, он участвовал в рекламных кампаниях компаний "Зогловек", Совета производителей фруктов и овощей, Netstep и в социальной кампании больницы "Асута" в Ашдоде, посвященной мужскому здоровью.

Эхуд Банай жил в Нетании, был активным членом организации ветеранов ЦАХАЛа "Цевет" и воспитал четверых детей.

Его смерть стала утратой для многих поколений военнослужащих, которые запомнили его как человека железной дисциплины и большого сердца.