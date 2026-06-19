Полиция расследует ДТП в Хайфе: водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
время публикации: 19 июня 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 11:32
Следователи дорожной полиции проводят расследование после обнаружения в ночь на пятницу мужчины с тяжелыми множественными травмами на проезжей части улицы Герцлия в Хайфе.
По предположению следствия, мужчина был сбит автомобилем, однако водитель за помощью не обратился: сообщение о пострадавшем поступило в полиции от службы скорой помощи "Маген Давид Адом".
В МАДА об инциденте сообщили в 23:48. Мужчина в возрасте примерно 65 лет был обнаружен лежащим на проезжей части в центре дороги без сознания с тяжелыми травмами головы и грудной клетки. Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики эвакуировали его в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.