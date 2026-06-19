Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что "Хизбалла" нарушила режим прекращения огня"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин на брифинге заявил, что "именно "Хизбалла" нарушила режим прекращения огня". По его словам, "у сил на местах есть свобода действий".

Отвечая на вопрос портала ynet о том, ограничена ли армия в действиях и будет ли она наносить удары по Бейруту, он сказал: "Ограничения есть. Мы будем действовать согласно указаниям политического руководства".