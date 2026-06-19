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Израиль

ДТП на шоссе 9779 возле Кирьят-Шмоны, пострадали три человека

Мада
ДТП
время публикации: 19 июня 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 14:54
ДТП на шоссе 9779 возле Кирьят-Шмоны, пострадали три человека
Пресс-служба МАДА

На шоссе 9779 между Бейт-Гилелем и Кирьят-Шмоной столкнулись два автомобиля. Фельдшеры и парамедики МАДА совместно с медицинской службой ЦАХАЛа оказали неотложную помощь пострадавшим и эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе женщину около 30 лет и молодого мужчину около 20 лет. Оба находятся в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Еще один пострадавший, мужчина около 30 лет, также получивший множественные травмы, был доставлен в больницу РАМБАМ спасательным вертолетом МАДА. Он находится в тяжелом состоянии, интубирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Израиль
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