ДТП на шоссе 9779 возле Кирьят-Шмоны, пострадали три человека
время публикации: 19 июня 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 14:54
На шоссе 9779 между Бейт-Гилелем и Кирьят-Шмоной столкнулись два автомобиля. Фельдшеры и парамедики МАДА совместно с медицинской службой ЦАХАЛа оказали неотложную помощь пострадавшим и эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе женщину около 30 лет и молодого мужчину около 20 лет. Оба находятся в тяжелом состоянии с множественными травмами.
Еще один пострадавший, мужчина около 30 лет, также получивший множественные травмы, был доставлен в больницу РАМБАМ спасательным вертолетом МАДА. Он находится в тяжелом состоянии, интубирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.