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Израиль

По "делу родителей-педофилов" задержаны еще двое подозреваемых

Полиция
Расследование
время публикации: 16 июня 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 18:50
По "делу родителей-педофилов" задержаны еще двое подозреваемых
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция сообщила о задержании двух жителей центра страны в рамках расследования сети педофилов, которое ведет 105-е подразделение "ЛАХАВ 433".

На подозреваемых полиция вышла при проверке видеоматериалов, изъятых у одного из задержанных ранее. На записи, которая привела к задержанию новых подозреваемых, было запечатлено сексуальное насилие над ребенком.

Полиция сообщает, что задержанным могут быть предъявлены обвинения по статье "совершение развратных действий лицом, несущим ответственность за несовершеннолетнего". Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок их содержания под стражей до 17 июня. В полиции подчеркивают, что расследование продолжается, ожидаются новые задержания.

Месяц назад прокуратура предъявила обвинения жителю центра страны, который на протяжении года насиловал свою пятилетнюю дочь, снимал это на видео и делился записями с другими участниками педофильской сети в мессенджере Telegram.

Израиль
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Раскрыта сеть педофилов: среди задержанных – родители, совершавшие насилие над собственными детьми