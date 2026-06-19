ЦАХАЛ: в ответ на нарушения "Хизбаллы" атакованы более 80 целей, уничтожены десятки боевиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в течение последних часов ЦАХАЛ нанес удары по двум штабам террористической организации "Хизбалла" в районе долины Бекаа в Ливане. Боевики "Хизбаллы" находились внутри атакованных объектов в момент удара.

Кроме того, начиная с ночи, ВВС Израиля атаковали более 80 штабов, пусковых позиций и других объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Набатии, а также в ряде других районов зоны безопасности и за ее пределами на юге Ливана. В ходе этих ударов были ликвидированы десятки боевиков "Хизбаллы", находившихся на атакованных объектах.

В армии подчеркнули, что операция стала ответом на неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы".

ЦАХАЛ также сообщил, что продолжает действия в зоне безопасности на юге Ливана, уделяя особое внимание уничтожению стратегической подземной инфраструктуры, которую "Хизбалла" на протяжении многих лет создавала в районе Бофора.

Кроме того, минувшей ночью армия зафиксировала запуск ракет по израильским подразделениям, действующим на юге Ливана. В ходе ответного удара были ликвидированы двое боевиков, которые покидали район запуска на мотоцикле. После этого был атакован и уничтожен сам ракетный пусковой комплекс, с которого велся обстрел.