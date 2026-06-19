Нетаниягу: Израиль не потерпит атак на своих солдат и останется на юге Ливана

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х соболезнования семьям омандира 52-го батальона бронетанковых войск подполковника Дора Гедалии Бен Симхона и трех военнослужащих, чьи имена пока не разрешены к публикации. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым в ходе вчерашних боевых столкновений.

"После преступной атаки "Хизбаллы", ставшей грубым нарушением режима прекращения огня, я минувшей ночью поручил ЦАХАЛу нанести мощный удар по "Хизбалле", – заявил глава правительства.

По словам Нетаниягу, ЦАХАЛ атаковал более 80 террористических объектов и ликвидировал десятки боевиков. Позднее армия нанесла удары по штабам "Хизбаллы" в долине Бекаа.

Премьер сообщил, что утром провел совещание по оценке ситуации с министром обороны и начальником Генштаба. "Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит "Хизбаллу" заплатить очень высокую цену за такие атаки", – подчеркнул Нетаниягу.

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжит пресекать любые угрозы израильским войскам и территории Государства Израиль.

"Как я ясно заявил, в том числе вчера, Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты населенных пунктов севера страны", – подчеркнул премьер-министр.