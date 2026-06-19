Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 19 июня, не ожидается существенных изменений температуры. Переменная облачность, которая будет расчищаться. Температура близка к среднесезонной.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 28-38, в Беэр-Шеве – 21-31, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-32, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный ветер (до 30 км/ч).

В субботу существенных изменений температуры не ожидается, в воскресенье повышение температуры.