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Израиль

"Ночной рыцарь" на границе с Сирией, тревога в поселке Зарит

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 18 июня 2026 г., 23:40 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 23:40
"Ночной рыцарь" на границе с Сирией, тревога в поселке Зарит
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с угрозой проникновения террористов с территории Сирии в армии задействован код "Ночной рыцарь". Издание "Mаарив"

сообщает, что тревога объявлена в поселке Зарит.

По информации сайта Ynet, тревога была объявлена после того, как на границе с Сирией были замечены несколько подозрительных лиц.

Силы ЦАХАЛа проверяют территорию на границе с Сирией и в восточном секторе ливанской границы.

Израиль
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