"Ночной рыцарь" на границе с Сирией, тревога в поселке Зарит

В связи с угрозой проникновения террористов с территории Сирии в армии задействован код "Ночной рыцарь". Издание "Mаарив"

сообщает, что тревога объявлена в поселке Зарит.

По информации сайта Ynet, тревога была объявлена после того, как на границе с Сирией были замечены несколько подозрительных лиц.

Силы ЦАХАЛа проверяют территорию на границе с Сирией и в восточном секторе ливанской границы.