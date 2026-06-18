"Ночной рыцарь" на границе с Сирией, тревога в поселке Зарит
время публикации: 18 июня 2026 г., 23:40 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 23:40
В связи с угрозой проникновения террористов с территории Сирии в армии задействован код "Ночной рыцарь". Издание "Mаарив"
сообщает, что тревога объявлена в поселке Зарит.
По информации сайта Ynet, тревога была объявлена после того, как на границе с Сирией были замечены несколько подозрительных лиц.
Силы ЦАХАЛа проверяют территорию на границе с Сирией и в восточном секторе ливанской границы.