Офицер-резервист отказался воевать и навсегда отстранен от службы
время публикации: 19 марта 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 12:43
Михаэль Майер, офицер службы военной разведки (АМАН), отстранен от резервистской службы после того, как заявил, что не готов принимать участие в военных действиях.
"Наилучшая помощь моему народу сейчас – это отказ от участия в боевых действиях, которые обслуживают интересы кучки вонючих предателей и находятся в разительном противоречии с интересами народа Израиля", – заявил Майер.
В пресс-службе ЦАХАЛа подтвердили, что Майер пожизненно отстранен от резервистской службы.
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