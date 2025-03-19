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Израиль

Офицер-резервист отказался воевать и навсегда отстранен от службы

Резервисты
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 19 марта 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 12:43
Офицер-резервист отказался воевать и навечно отстранен от службы
Yonatan Sindel/Flash90

Михаэль Майер, офицер службы военной разведки (АМАН), отстранен от резервистской службы после того, как заявил, что не готов принимать участие в военных действиях.

"Наилучшая помощь моему народу сейчас – это отказ от участия в боевых действиях, которые обслуживают интересы кучки вонючих предателей и находятся в разительном противоречии с интересами народа Израиля", – заявил Майер.

В пресс-службе ЦАХАЛа подтвердили, что Майер пожизненно отстранен от резервистской службы.

Израиль
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