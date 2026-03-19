Адвокат Илан Двир подозревается в сексуальной эксплуатации клиенток-военнослужащих

Суд разрешил к публикации имя известного адвоката из Нетании, который был задержан ранее по подозрению в сексуализированном насилии: это Илан Двир, специализирующийся по искам в военной сфере и занимающий официальный пост в коллегии адвокатов Израиля.

Как сообщает "А-Йом", Двир подозревается в том, что предлагал военнослужащим – девушкам и молодым женщинам – юридическое представительство в военных судах и на допросах в обмен на сексуальные отношения с ним.

В полиции располагают показаниями десятков пострадавших. В ходе расследования была выявлена повторяющаяся модель поведения подозреваемого, который находил молодых девушек, постоянно отправлял им сообщения, создавая у них эмоциональную и профессиональную зависимость от него.

Двир подозревается в сексуализированном насилии, сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации военнослужащих, которые были его клиентками, на фоне их экономической и психологической уязвимости, в то время как он представлял их в юридических процедурах. Некоторые из пострадавших содержались в военной тюрьме.