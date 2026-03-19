x
19 марта 2026
33-летний Валанин Чают из Таиланда погиб накануне в результате обстрела из Ирана

время публикации: 19 марта 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 14:42
Разрешено к публикации: в результате взрыва кассетного суббоеприпаса в южной части округа А-Шарон погиб гражданин Таиланда 33-летний Валанин Чают. Он работал в мошаве Аданим в сельскохозяйственной сфере и погиб в результате попадания ракеты.

На ферме Валанин Чают работал вместе с еще 24 рабочими, все они спаслись благодаря тому, что успели добраться до защищенного помещения и оставались там, сообщает "Кан".

По словам представителя администрации поселка, после обстрела жители вышли на осмотр территории, и нашли Валанина Чаюта под навесом для тракторов, он получил тяжелое ранение головы. Неизвестно, почему он не присоединился к своим товарищам, которые во время тревоги поспешили в защищенное пространство.

Валанин Чают находился в Израиле полгода, он был тихим и замкнутым человеком. Израильские власти оказывают помощь семье погибшего.

Последствия ракетного обстрела в А-Шароне: погиб иностранный рабочий