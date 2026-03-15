Известный адвокат задержан по подозрению в сексуальных преступлениях
время публикации: 15 марта 2026 г., 15:05 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 15:05
Центральное подразделение полиции Тель-Авивского округа расследует подозрения в сексуальных преступлениях в отношении известного адвоката, специалиста по уголовному праву. Об этом сообщает новостная служба N12.
Расследование было начато около двух месяцев назад. Против подозреваемого поданы как минимум две жалобы.
В воскресенье, 15 марта, суд выпустил запрет на публикацию любых подробностей расследования.
