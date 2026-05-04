Израильские компании грузоперевозок повышают тарифы из-за укрепления шекеля

Израильские транспортные компании UPS Israel, Eldan и OCI в последние дни уведомили клиентов о введении надбавки к стоимости грузоперевозок.

Как сообщает портал Ynet, на этот раз причина подорожания - не в блокада Ормузского пролива или ограничение полетов в Израиль, а в резком укреплении курса шекеля, негативно отражающемся на их доходах.

В частности, компания UPS уведомила клиентов, что "в условиях высокой и устойчивой волатильности обменных курсов с 1 мая вводится комиссия за хеджирование, призванная нейтрализовать аномальные колебания курса и обеспечить непрерывность сервиса в эпоху глобальной неопределённости. Надбавка распространяется на услуги импорта и экспорта". Размер комиссии - 23 цента за кг и не менее 43 долларов за отправление.

Компания "Эльдан" ввела комиссию в размере 1,5% от стоимости перевозки при минимуме в 24,9 доллара за отправление. OCI объявила о надбавке в 1,5% от стоимости перевозки при минимуме в 55 долларов за отправление.