x
04 мая 2026
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 10:53
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские компании грузоперевозок повышают тарифы из-за укрепления шекеля

Импорт и экспорт
Цены
Курсы валют
время публикации: 04 мая 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 10:29
Израильские компании грузоперевозок повышают тарифы из-за укрепления шекеля
AP / Timothy D. Easley

Израильские транспортные компании UPS Israel, Eldan и OCI в последние дни уведомили клиентов о введении надбавки к стоимости грузоперевозок.

Как сообщает портал Ynet, на этот раз причина подорожания - не в блокада Ормузского пролива или ограничение полетов в Израиль, а в резком укреплении курса шекеля, негативно отражающемся на их доходах.

В частности, компания UPS уведомила клиентов, что "в условиях высокой и устойчивой волатильности обменных курсов с 1 мая вводится комиссия за хеджирование, призванная нейтрализовать аномальные колебания курса и обеспечить непрерывность сервиса в эпоху глобальной неопределённости. Надбавка распространяется на услуги импорта и экспорта". Размер комиссии - 23 цента за кг и не менее 43 долларов за отправление.

Компания "Эльдан" ввела комиссию в размере 1,5% от стоимости перевозки при минимуме в 24,9 доллара за отправление. OCI объявила о надбавке в 1,5% от стоимости перевозки при минимуме в 55 долларов за отправление.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook