ТАУ и "Технион" в ТОП-10 вузов мира по количеству стартапов, основанных их выпускниками

Тель-Авивский университет и хайфский "Технион" вошли в десятку лучших в мире по числу основателей стартапов с дипломом бакалавра, привлекших венчурное финансирование за последние 10 лет.

Согласно рейтингу, составленному венчурным фондом Andreessen Horowitz на основании данных исследовательской компании PitchBook за 2025 год и начало 2026-го, ТАУ занял 7-е место. 865 выпускников-основателей стартапов ТАУ, суммарно привлекли около 30 млрд долларов венчурного капитала.

Израиль – единственная страна кроме США, чьи вузы вошли в ТОП-10.

Лидерами рейтинга являются Стэнфордский университет, университет Беркли, университет Пенсильвании, Гарвард, MIT и Корнелл. Между ТАУ и "Технионом" расположились Техасский университет и университет Мичигана.