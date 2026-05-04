04 мая 2026
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

"Битуах Яшир" снизил цены и получил разрешение продавать полисы автострахования

Страхование
Автомобили
время публикации: 04 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 08:34
Страховая компания "Битуах Яшир" получила разрешение Управления надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений возобновить продажу полисов автострахования.

Разрешение было предоставлено после того, как компания, занимающая почти 15% рынка автострахования, завершила процедуры согласования с регулятором и выполнила требование по снижению тарифов.

Напомним, еще прошлой осенью директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений Амит Галь выдвинул ультиматум страховым компаниям, дав им три месяца, чтобы снизить цен на страхование автотранспорта.

Компании, которые не выполнят требование регулятора, могли лишиться возможности продавать клиентам страховые полисы комплексного страхования автомобиля и полисы ответственности по отношению к третьим лицам.

В итоге санкция была применена только к "Битуах Яшир".

