ЦАХАЛ объявил об ударах по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 04 мая 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 10:16
Утром 4 мая ЦАХАЛ объявил об очередной серии ударов по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.
Судя по имеющимся данным, в Бейруте и на востоке Ливана ЦАХАЛ пока не атакует.
Ранее арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов Кана, Дабааль, Срифа и Какайят аль-Джиср на юге Ливана. Причина: намерение атаковать объекты "Хизбаллы" в этих районах.