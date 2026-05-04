ЦАХАЛ объявил об ударах по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана

Утром 4 мая ЦАХАЛ объявил об очередной серии ударов по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, в Бейруте и на востоке Ливана ЦАХАЛ пока не атакует.

Ранее арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов Кана, Дабааль, Срифа и Какайят аль-Джиср на юге Ливана. Причина: намерение атаковать объекты "Хизбаллы" в этих районах.