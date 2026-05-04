x
04 мая 2026
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 10:53
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Едиот Ахронот": Айзенкот и Либерман начинают переговоры о возможном объединении списков

Авигдор Либерман
СМИ
Гади Айзенкот
время публикации: 04 мая 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 09:32
"Едиот Ахронот": Айзенкот и Либерман начинают переговоры о возможном объединении списков
Yonatan Sindel/Flash90

По сведениям Ynet и "Едиот Ахронот", председатель партии "Яшар" Гади Айзенкот и лидер НДИ Авигдор Либерман ведут предварительные переговоры о возможном объединении списков перед выборами в Кнессет.

Контакты начались после объявления о совместном списке Нафтали Беннета и Яира Лапида ("Бэяхад"). В окружении Айзенкота и Либермана считают, что этот шаг открыл новые варианты объединений в "блоке перемен", пишет политический обозреватель Юваль Карни.

По данным "Едиот Ахронот", вопрос о том, кто возглавит возможный список, пока не обсуждался; встреча Айзенкота и Либермана ожидается на этой неделе.

Источники в окружении Либермана заявили, что он готов рассматривать объединение только в том случае, если оно увеличит силу блока как минимум на два мандата и приблизит создание "сионистской коалиции" без Биньямина Нетаниягу.

В окружении Айзенкота, в свою очередь, говорят, что он еще не решил, идти ли на выборы самостоятельно или присоединиться к другой партии, и недоволен тем, что Беннет и Лапид вели переговоры о союзе без его участия.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

Союз Беннета-Лапида, терпеливый Айзенкот и суд над Нетаниягу. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2026

Щедрый Беннет и неизвестность в "Еш Атид": подробности соглашения о создании "Бэяхад"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 апреля 2026

Айзенкот пригласил коллег по оппозиции на встречу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2026

Политики комментируют создание партии "Бэяхад"