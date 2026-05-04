"Едиот Ахронот": Айзенкот и Либерман начинают переговоры о возможном объединении списков

По сведениям Ynet и "Едиот Ахронот", председатель партии "Яшар" Гади Айзенкот и лидер НДИ Авигдор Либерман ведут предварительные переговоры о возможном объединении списков перед выборами в Кнессет.

Контакты начались после объявления о совместном списке Нафтали Беннета и Яира Лапида ("Бэяхад"). В окружении Айзенкота и Либермана считают, что этот шаг открыл новые варианты объединений в "блоке перемен", пишет политический обозреватель Юваль Карни.

По данным "Едиот Ахронот", вопрос о том, кто возглавит возможный список, пока не обсуждался; встреча Айзенкота и Либермана ожидается на этой неделе.

Источники в окружении Либермана заявили, что он готов рассматривать объединение только в том случае, если оно увеличит силу блока как минимум на два мандата и приблизит создание "сионистской коалиции" без Биньямина Нетаниягу.

В окружении Айзенкота, в свою очередь, говорят, что он еще не решил, идти ли на выборы самостоятельно или присоединиться к другой партии, и недоволен тем, что Беннет и Лапид вели переговоры о союзе без его участия.