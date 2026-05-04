Результаты выборов в ХАМАСе: аль-Хайя и Машаль сохранили посты, один из них возглавит "политбюро"

Халиль аль-Хайя сохранил пост лидера террористической организации ХАМАС в Газе, хотя давно проживает за пределами сектора. Халид Машаль переизбран на пост лидера ХАМАСа за рубежом. Захир Джабарин объявлен "лидером ХАМАСа на Западном берегу", сообщает ливанское издание "Аль-Ахбар".

Таким образом, аль-Хайя и Машаль остались на своих "должностях", а Джабарин "заместил" Салаха аль-Арури, ликвидированного 2 января 2024 года в Бейруте.

Эти выборы стали прелюдией к выборам главы политического бюро ХАМАСа. На этот пост претендуют Халиль аль-Хайя и Халид Машаль. Ожидается, что "победитель" определится в течение ближайших двух недель.

Источники в руководстве ХАМАСа сообщили редакции "Аль-Ахбар", что в Газе было решено выбрать другого секторального лидера на место аль-Хайи, если он будет избран главой политбюро.

Краткие справки

Халиль аль-Хайя

Халиль аль-Хайя ("Абу Усама") родился 5 ноября 1960 года в секторе Газы, который тогда находился под египетским управлением. Он получил степень бакалавра в Исламском университете Газы, затем степень магистра по хадисоведению в Иорданском университете и докторскую степень в Университете Священного Корана и исламских наук. После получения первого диплома работал преподавателем на неполной ставке.

К ХАМАСу аль-Хайя присоединился во время первой интифады, после окончания Исламского университета Газы. Внутри движения постепенно стал одним из политических функционеров сектора Газы. В 2006 году, после победы ХАМАСа на выборах в Палестинский законодательный совет, был избран депутатом от округа Газа. В период силового противостояния ХАМАСа с ФАТХом выступал с жесткими заявлениями против Махмуда Аббаса и отвергал идею новых выборов или референдума, ссылаясь на мандат, полученный ХАМАСом на выборах.

В 2007 году Израиль нанес удар по дому аль-Хайи в квартале Шуджаийя в Газе; сам он выжил, но, по разным данным, были убиты семь или восемь его родственников, включая жену, троих детей и троих братьев. В 2008 году один из его сыновей, командовавший ракетным подразделением, был ликвидирован ЦАХАЛом. В июле 2014 года, во время операции в Газе, в результате удара по его дому были убиты еще один сын, невестка и внук.

В последующие годы аль-Хайя занимался политическими и межпалестинскими переговорами. Он участвовал в контактах ХАМАСа с ФАТХом, в январе 2022 года ездил в Алжир вместе с Хусамом Бадраном на переговоры о палестинском примирении. В октябре 2022 года возглавлял линию на восстановление отношений ХАМАСа с режимом Башара Асада.

С 2017 года аль-Хайя фигурировал как заместитель главы регионального политбюро ХАМАСа в Газе; считался одним из ближайших людей Яхьи Синуара и его заместителем.

Являлся одним из "архитекторов" планирования нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

После ликвидации Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара в 2024 году ХАМАС стал представлять аль-Хайю как руководителя движения в Газе, хотя он находился за пределами сектора. По сообщениям израильских и международных СМИ, он стал одним из главных переговорщиков ХАМАСа на непрямых переговорах с Израилем по заложникам и прекращению огня, базируясь в Катаре.

9 сентября 2025 года Халиль аль-Хайя пережил израильский удар по объекту ХАМАСа в Дохе. В результате удара были убиты его сын Химам и руководитель его офиса Джихад Лабад.

Халид Машаль

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы). В 1967-м вместе с семьей бежал в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где многие годы располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

В начале мая 2017 года было объявлено, что новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя. При этом Машаль формально перестал занимать какой-либо пост в организации, выйдя из состава политбюро.

В апреле 2021 года избран главой ХАМАСа в диаспоре.

31 июля 2024 года, после ликвидации Ханийи в Тегеране, сообщалось, что Машаль временно возглавил политбюро ХАМАСа. Однако вскоре было объявлено, что временным главой политбюро ХАМАСа (до новых выборов) стал Яхья Синуар – главарь ХАМАСа в Газе.

После ликвидации Синуара, о которой было официально объявлено 17 октября 2024 года, Машаль был объявлен временно исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАСа. Однако впоследствии это не было подтверждено.