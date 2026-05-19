"Рафаэль" объявил о плановых испытаниях в районе Крайот, будут слышны взрывы
время публикации: 19 мая 2026 г., 12:10 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 12:10
Оборонный концерн "Рафаэль" объявил о проведении в дневные часы плановых испытаний на территории исследовательского института Давида в Крайот. В ходе проведения контролируемых испытаний могут быть слышны взрывы.
Спасательные и силовые структуры уведомлены о проведении работ, поддерживают постоянную связь с компанией и будут информировать население в случае каких-либо происшествий в режиме реального времени.
"Рафаэль" приносит извинения за предоставленные неудобства.