С начала войны выросло число жалоб на сексуализированное насилие в ЦАХАЛе

Представители Армии обороны Израиля представили в ходе заседания парламентской комиссии по иностранным делам и обороне специальный доклад, свидетельствующий о резком росте числа сообщений о сексуализированном насилии в армии с начала войны "Железные мечи".

Как сообщает "Гаарец", в 2025 году было получено 2420 сообщений о сексуализированном насилии, тогда как в 2022 году – за год до резни 7 октября – таких сообщений было 1744. Рост числа жалоб связывают с массовым призывом резервистов без предварительного отбора и оценки, а также с ослаблением воинской дисциплины.

В соответствии с предоставленным ЦАХАЛом отчетом, 73% сообщений касались инцидентов, произошедших в ходе службы, 13% – в гражданских обстоятельствах, 11% касались событий, произошедших до призыва, 3% сообщений связаны с насилием в семье. 71% сообщений касались инцидентов, не достигавших уровня уголовного преступления.

В ходе заседания комиссии были представлены данные о том, что 70% поданных жалоб касались сексуализированного насилия со стороны мужчин в отношении женщин, 3% – со стороны женщин в отношении мужчин, 25% – между лицами одного пола, 16% – между мужчинами и 9% – между женщинами.

59% случаев были рассмотрены в рамках разбирательства на уровне командиров, 10% – в уголовном порядке.