В Дубае открылся первый в мире круглосуточный пляж только для женщин

В Дубае открылся первый в мире круглосуточный частный пляж, предназначенный исключительно для женщин. На территории комплекса работают только женщины, а для посетительниц оборудована специальная зона для ночного купания, пишет The Independent. Новый пляж расположен на набережной Аль-Мамзар в северо-восточной части эмирата и открылся для гостей и местных жителей в начале мая. Для обеспечения приватности территорию оградили, ввели полный запрет на фото- и видеосъемку, а также установили современные системы "умного" видеонаблюдения.

Проект стал частью масштабной реконструкции района Аль-Мамзар, направленной на развитие пляжной инфраструктуры Дубая. Власти эмирата сообщили, что модернизация входит в общую программу развития общественных пляжей стоимостью около 3 миллиардов дирхамов ОАЭ (817 миллионов долларов США).

Хотя в стране уже существуют отдельные женские пляжи и специальные женские дни, новый комплекс стал первым в ОАЭ, работающим только для женщин 24 часа в сутки. Пляж занимает территорию около 125 тысяч квадратных метров. Здесь работают исключительно женщины – от охраны до спасателей. Для семей предусмотрена детская площадка, куда разрешен вход мальчикам младше шести лет в сопровождении мам. Для безопасного отдыха в темное время суток на пляже установили спасательные вышки и современную систему освещения, чтобы посетительницы могли купаться даже ночью.

В муниципалитете Дубая ожидают, что после завершения второго этапа реконструкции набережная Аль-Мамзар сможет принимать до семи миллионов туристов ежегодно. Глава Агентства общественных объектов муниципалитета Дубая Бадр Анвахи отметил, что пляж Хор-аль-Мамзар является одним из ключевых проектов города, цель которого – улучшить прибрежную инфраструктуру и превратить пляжную зону в полноценное пространство для отдыха в любое время дня и ночи.