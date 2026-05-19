Внимание, розыск: пропала 42-летняя Евгения Наговская

Полиция Северного округа обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 42-летней Евгении Наговской, жительницы Ноф а-Галиль. Последний раз ее видели 12 мая в районе Нацерета.

Приметы пропавшей: рост 1.63, стройная, длинные каштановые волосы.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Ноф а-Галиле по номеру 04-6029444.