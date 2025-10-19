В Тель-Авиве полицейские спасли маленькую девочку, оказавшуюся запертой в машине

Полиция сообщает о проведении в Тель-Авиве операции по спасению годовалой девочки, которая оказалась случайно запертой в автомобиле из-за автоматической блокировки дверей.

Прибывшие по вызову полицейские кувалдой разбили стекло и благополучно вызволили ребенка.

Судя по сообщению полиции, вызов поступил от матери девочки, находившейся рядом с машиной.