ХАМАС ответил США, обвинив Израиль в создании "банд" на территории Газы

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало официальную реакцию на заявление Госдепартамента США о ситуации в секторе Газы.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что довел до сведения стран-гарантов соглашения о прекращении огня в секторе Газы "достоверные сообщения" о готовящемся нарушении со стороны ХАМАС – "запланированной атаке на палестинских гражданских лиц". "Если ХАМАС приступит к этой атаке, будут предприняты меры для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня", – было сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"ХАМАС отвергает обвинения, содержащиеся в заявлении Госдепартамента США, и категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в "неминуемом нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня". Эти ложные обвинения полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и служат прикрытием для продолжающихся преступлений и систематической агрессии оккупационных властей против нашего народа", – заявляет руководство ХАМАСа.

"Факты на местах свидетельствуют об обратном. Оккупационные власти сформировали, вооружили и финансировали преступные группировки, которые совершали убийства, похищения людей, угоны грузовиков с гуманитарной помощью и грабежи мирных палестинцев. Они публично признали свои преступления в СМИ и видеороликах, подтверждая причастность оккупационных властей к распространению хаоса и подрыву безопасности. Движение заявляет, что полиция Газы, пользующаяся широкой поддержкой общественности и населения, выполняет свой национальный долг, преследуя эти банды и привлекая их к ответственности в соответствии с четкими правовыми механизмами, для защиты граждан и сохранения государственной и частной собственности", – утверждается в заявлении ХАМАСа.

ХАМАС "призывает администрацию США прекратить повторять вводящую в заблуждение оккупационную риторику и обратить внимание на неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня, в частности, на поддержку этих банд и предоставление им убежища на подконтрольных ей территориях".