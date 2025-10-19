Госдепартамент США: ХАМАС готовит нападение на жителей Газы

Госдепартамент США сообщил, что довел до сведения стран-гарантов соглашения о прекращении огня в секторе Газы "достоверные сообщения" о готовящемся нарушении со стороны ХАМАС – "запланированной атаке на палестинских гражданских лиц".

В тексте заявления Госдепартамента США сказано: "Соединенные Штаты проинформировали государства-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на предстоящее нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАСа – против жителей Газы. Эта планируемая атака на палестинских гражданских лиц станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям. Гаранты требуют от ХАМАСа соблюдения своих обязательств по условиям прекращения огня. Если ХАМАС приступит к этой атаке, будут предприняты меры для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня. Соединенные Штаты и прочие гаранты остаются непоколебимыми в нашей приверженности обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию спокойствия на местах, а также продвижению мира и процветания для жителей Газы и всего региона".

Заявление Госдепартамента США было опубликовано на фоне регулярных казней, которые устраивает ХАМАС в Газе, убивая "коллаборационистов", "шпионов" и своих политических противников.

16 октября президент США Дональд Трамп социальной сети Truth Social написал: "Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было частью соглашения, у нас не будет иного выбора, кроме как войти и убить их".

Из заявлений Госдепартамента США и Трампа непонятно, кем именно, по замыслу американской стороны, должны быть "предприняты меры для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня". Разумеется, ЦАХАЛ действует и будет действовать в случае нарушений перемирия. Но защита жителей Газы не входит в задачи Армии обороны Израиля.