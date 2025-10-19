Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 19 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 20-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 15-27, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 16-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник-среду ожидается повышение температуры.