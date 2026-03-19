Водитель из Нешера задержан по подозрению в причастности к ДТП в Хайфе со смертельным исходом
время публикации: 19 марта 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 22:25
Полиция сообщила о задержании водителя из Нешера, подозреваемого в причастности к дорожной аварии в Хайфе, в результате которой погиб пешеход, житель Кирьят-Хаима.
Водитель доставлен в отделение полиции, по завершении допроса будет принято решение о необходимости продления его срока задержания.
Авария в Хайфе произошла во время сирены, предупреждавшей о ракетном обстреле. На улице Игаэль Ядин в Хайфе автомобиль насмерть сбил пешехода, после чего водитель скрылся с места аварии.