|
Новая Версия Сайта
Израиль

Водитель из Нешера задержан по подозрению в причастности к ДТП в Хайфе со смертельным исходом

время публикации: 19 марта 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 22:25
Водитель из Нешера задержан по подозрению в причастности к ДТП в Хайфе со смертельным исходом
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании водителя из Нешера, подозреваемого в причастности к дорожной аварии в Хайфе, в результате которой погиб пешеход, житель Кирьят-Хаима.

Водитель доставлен в отделение полиции, по завершении допроса будет принято решение о необходимости продления его срока задержания.

Авария в Хайфе произошла во время сирены, предупреждавшей о ракетном обстреле. На улице Игаэль Ядин в Хайфе автомобиль насмерть сбил пешехода, после чего водитель скрылся с места аварии.

В Хайфе во время сирены автомобиль насмерть сбил мужчину, спешившего в бомбоубежище