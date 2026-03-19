Тель-Авивский трамвай будет работать только на наземных участках

Государственная компании НЕТА и оператор скоростного трамвая в Гуш-Дане компания "Тевель" согласовали формат возобновления работы "красной линии".

С понедельника, 23 марта, трамвай начнет ходить по наземным отрезкам линии. Центральная подземная часть линии, служащая бомбоубежищем для жителей Рамат-Гана и Тель-Авива, останется закрытой.

В первые дни движение трамвая будет осуществляться между 07:00 и 19:00. В последующие дни будет рассмотрено расширение часов работы.