19 марта 2026
Тель-Авивский трамвай будет работать только на наземных участках

время публикации: 19 марта 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 22:25
Avshalom Sassoni/Flash90

Государственная компании НЕТА и оператор скоростного трамвая в Гуш-Дане компания "Тевель" согласовали формат возобновления работы "красной линии".

С понедельника, 23 марта, трамвай начнет ходить по наземным отрезкам линии. Центральная подземная часть линии, служащая бомбоубежищем для жителей Рамат-Гана и Тель-Авива, останется закрытой.

В первые дни движение трамвая будет осуществляться между 07:00 и 19:00. В последующие дни будет рассмотрено расширение часов работы.

