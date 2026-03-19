Лидеры семи стран заявили о готовности содействовать обеспечению судоходства в Ормузском проливе

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады опубликовали совместное заявление по ситуации в Ормузском проливе. Они "самым решительным образом" осудили недавние иранские атаки на безоружные коммерческие суда в Персидском заливе, удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.

В заявлении говорится, что Тегеран должен немедленно прекратить угрозы, минирование, удары дронами и ракетами, а также любые попытки блокировать коммерческое судоходство через пролив. Авторы документа подчеркивают, что свобода судоходства является фундаментальным принципом международного права, и называют вмешательство в международные перевозки и нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей угрозой международному миру и безопасности.

Семь стран также заявили о готовности содействовать "надлежащим усилиям" по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и приветствовали участие государств, уже ведущих подготовительное планирование. Кроме того, они поддержали решение Международного энергетического агентства о скоординированном выпуске нефти из стратегических резервов и заявили, что будут работать над стабилизацией энергетических рынков, в том числе с некоторыми странами-производителями для увеличения добычи.

Отдельно в документе сказано, что после публикации заявления к нему присоединилась и Канада.